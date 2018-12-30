Hayvanlarına yem götüren vatandaşın kurtla karşılaştığı anlar kamerada!

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı Köyünde ikamet eden Nuri Kartal, kurtla karşılaştığı o anı cep telefonuna kaydettiğini ifade ederek, "Her sene olduğu gibi bu senede kar yağışının ardından aç kalan kurtlar, yerleşim merkezlerine geliyorlar. Normalde biz kurtlara, ayılara çok sık rastlarız ama bu sefer olmadığı bir anda çıkması bizi korkuttu. Kurtlar aç olmasa şehre ya da köy meydanına gelmezler. Belli ki aç kalmışlar. Bende tam hayvanlarıma ot götürmeye çalışırken önüme çıktı. Allah'tan elimde sopam vardı. Çok korkmuştum ama tüm cesaretimi toplayarak bana saldırmadan ben kartopu ve sopamla kovaladım ve o anı cep telefonuma kaydettim" dedi.