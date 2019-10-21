Siyaset Bilimci Hüseyin Alptekin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ABD ile varılan anlaşma ile PKK/YPG'li teröristlerin bölgeyi terk etmesi için 120 saatliğine durdu. Siyaset Bilimci Hüseyin Alptekin, Barış Pınarı Harekatı'nın önemi ve Türkiye'nin bölgedeki kazanımlarını A Haber canlı yayınında yorumladı.
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