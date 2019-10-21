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Siyaset Bilimci Hüseyin Alptekin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu

21.10.2019 | 15:50

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ABD ile varılan anlaşma ile PKK/YPG'li teröristlerin bölgeyi terk etmesi için 120 saatliğine durdu. Siyaset Bilimci Hüseyin Alptekin, Barış Pınarı Harekatı'nın önemi ve Türkiye'nin bölgedeki kazanımlarını A Haber canlı yayınında yorumladı.

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