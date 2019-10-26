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Hercai 18. bölüm tek parça izle

26.10.2019 | 00:28

Reyyan, Azize’nin sırlarını ortaya çıkarır. Ekranların sevilen dizisi Hercai 18.bölümü ile bu akşam ekranlarda yerini aldı. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi. Dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Hercai 18.bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Bu haftaki yeni bölümde Miran, Reyyan'a olan güvenini kazanacak. Öte yandan Miran'ın kaderini Azize değiştirecek. Haberimizin devamından Hercai 18.son bölüm tek parça izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Hercai 18. Bölüm izle yeni bölüm izle

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

Hercai son bölüm izle 25 Ekim Cuma

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Hercai 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 14.09.2019 | 14:26
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