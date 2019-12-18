Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?
Kuruluş Osman 5. bölümde damga vuran at kuyruğu bağlama sahnesinin ardından at kuyruğu neden bağlanır sorusuna yanıt aranıyor. At kuyruğu bağlamak ne anlama gelir? Kuruluş Osman’da bir sahnede Osman ve Bamsı’nın at kuyruğu bağlaması sosyal medyada gündem oldu. At kuyruğunun bağlanması Oğuz töresinde önemli bir yer tutmaktadır. At kuyruğu neden bağlanır? Kuruluş Osman'ın 5. bölümünde bir sahnede yer alan at kuyruğu bağlama geleneği merak ediliyor. At kuyruğu bağlamak ne anlama geliyor? Çok konuşulan sahnede Osman Bey ve Bamsı, sefere çıkmadan önce atın kuyruğunu bağlamaya başlıyor. Bunu neden yaptığını soran bir çocuğa ise Türk kültüründe önemli bir yer tutan at bağlama geleneğini anlatıyor.
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