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Çukur 82. Bölüm'e Nejat İşler sahnesi damga vurdu! (30 Aralık 2019 Pazartesi)

29.12.2019 | 17:06

Çukur isimli dizinin 30 Aralık 2019 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 82. son bölümüne Nejat İşler'in sahnesi damga vurdu!

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