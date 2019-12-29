Çukur 82. Bölüm'e Nejat İşler sahnesi damga vurdu! (30 Aralık 2019 Pazartesi)
Çukur isimli dizinin 30 Aralık 2019 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 82. son bölümüne Nejat İşler'in sahnesi damga vurdu!
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