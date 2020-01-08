Web TV Medya Esra Erol'da flaş gelişme! Kızının sözlerini kaldıramayan baba canlı yayında yere yığıldı

Esra Erol'da flaş gelişme! Kızının sözlerini kaldıramayan baba canlı yayında yere yığıldı

08.01.2020 | 20:25

Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında izleyenleri şok eden bir olay yaşandı. 10 gündür ailesinin her yerde aradığı 16 yaşındaki İlayda Taşkın'ı Esra Erol ekibi buldu. Canlı yayında annesine ve üvey babasına sarılarak kavuşan İlayda Taşkın öz babası olan Özkan Beye ise sarılmadı. İlayda, 'Öz babam benim yerime yeni eşini seçti, beni istemedi, onunla konuşmak istemiyorum.' dedi. Gözyaşlarına boğulan baba kızı İlayda'nın bu sözlerini kaldıramayarak stüdyoyu terk etmek istedi. Oturduğu yerden kalkan baba 3-4 adım attıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. O anlarda stüdyodakiler ve ekranda izleyenler şoke oldu ve yayın kesildi. 08 Ocak 2020 Esra Erol canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Esra Erol'da flaş gelişme! Canlı yayında bir anda yere yığıldı herkes şoke oldu.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programının 08 Ocak 2020 Çarşamba günkü yayından şoke eden bir olay yaşandı. 16 yaşındaki İlayda Taşkın olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 10 gündür ailesinin her yerde aradığı İlayda'yı Esra Erol ekibi buldu. Canlı yayına katılan İlayda'nın öz babası Özkan Bey stüdyoyu terk etmek istedi. Oturduğu yerden kalktıktan 3-4 adım sonra fenalaşarak yere yığıldı.

O anlarda stüdyodakiler şoke oldu ve yayın kesildi. 08 Ocak 2020 Esra Erol canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

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