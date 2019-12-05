Web TV Medya Fatih Altaylı'nın kadın sunucuya davranışına sert tepki "Kadına şiddet tartışmaları gündeme geldiğinde..."

Fatih Altaylı'nın kadın sunucuya davranışına sert tepki "Kadına şiddet tartışmaları gündeme geldiğinde..."

05.12.2019 | 12:18

atv'de yayınlanan 'Son Durak' programında; Melih Altınok, Habertürk TV'de kendisine sorulan soruya sinirlenerek, sunucu Hande Sarıoğlu'na tepki gösterip canlı yayını terk eden Fatih Altaylı için “Herkesi köşesinde eleştiren Fatih Altaylı eleştiriye tahammül edemedi” dedi. Sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına giren olayda; Fatih Altaylı'nın Sunucu Hande Sarıoğlu'na "Ben burada sanki adaletsiz bir adamım ve ahlaksız bir adamım... Ahlaksızca kendi takımımı koruyorum... Emre Belözoğlu... Ben böyle biri değilim beni yanlış tanımışsın" dediği anlar ait video defalarca izlenerek paylaşılmıştı.

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