ABD'li aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayranlığını böyle anlattı
İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı ABD'li aktör ve şarkıcı Robert Davi, çektiği video ile böyle övgüler yağdırdı.
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