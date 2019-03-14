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Sen Anlat Karadeniz 44. son bölüm tamamı (tek parça olarak) hemen izleyebilirsiniz - Full izle

Sen Anlat Karadeniz 44. son bölüm tamamı yayınlandı. Atv’nin en çok izlenen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yayınlanan son bölümüyle adeta izleyenleri ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni dizinin yeni bölümünde neler oldu? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Karadeniz dizisinin yeni bölümünde Tahir içinde büyüdüğü ailenin gerçek ailesi olmadığını öğreniyor! Sen Anlat Karadeniz izleyicileri için de sevindiren bir gelişme daha olacak ve Vedat yolun sonuna gelecek. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen dizi Sen Anlat Karadeniz 44. son bölümü tamamını buradan tek parça olarak hemen izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM HEMEN İZLE

Sen Anlat Karadeniz 44. son bölüm dün akşam nefes kesen yeni bölümüyle ekranlara geldi. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de izleyiciyi sevindiren bir olay yaşanıyor... Yayınlanan her bölümüyle reytinglere damgasını vuran ve her Çarşamba evlerinize konuk olan dizinin yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için burada!

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir içinde büyüdüğü ailenin gerçek ailesi olmadığını öğrenir. Anne babasının katili Fikret'le yüzleşen Tahir için esas katil, bu günaha ortak olan Saniye'dir.

Tahir ve Nefes konağa geri dönüyor

Elindeki kozlarla Vedat'ı köşeye sıkıştıran Fikret, Tahir'in aklanmasını sağlar. Tahir ve Nefes konağa geri dönerken Vedat için yenilgiyi kabul etmek imkansızdır.

Öz oğlu Vedat'ı vurdu!

Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı öldürür. Vedat'ın mezarını kazan Tahir onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömer.

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Sen Anlat Karadeniz 44. son bölüm tamamı (tek parça olarak) hemen izleyebilirsiniz - Full izle
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