Web TV Spor Anthony Nwakaeme'nin müthiş şutu direği salladı

Anthony Nwakaeme'nin müthiş şutu direği salladı

16.01.2020 | 21:37

Trabzonspor - Denizlispor maçının 45. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin müthiş şutu direkten döndü.

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