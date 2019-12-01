Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Direkt kırmızı"
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Mücadelenin 25. dakikasında Ömer Bayram ile Pereira arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi. Toroğlu, "Hakem eğer edilen küfürü tespit etseydi direkt kırmızı olurdu" dedi.
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