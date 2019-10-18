Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i
Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk edecek... Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'ndaki maça hangi 11'le çıkacak? A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Nevzat Dindar ve Volkan Demir yorumladı...
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