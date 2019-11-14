Web TV Spor Milli Takım'da şok! Cenk Tosun sakatlandı...

Milli Takım'da şok! Cenk Tosun sakatlandı...

14.11.2019 | 02:09

A Milli Takım'ımızda İzlanda mücadelesi öncesi şok bir sakatlık haberi geldi. Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun'un, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubunda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda son dakika sakatlık şoku yaşanıyor.

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun, dün yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedenizyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.

A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, canlı yayına bağlanarak sakatlık ile ilgili detay ve gelişmeleri aktardı. Gündoğar, "Cenk Tosun, dün akşam yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde ciddi bir şekilde sakatlandı ve iki karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi." ifadelerini kullandı.

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