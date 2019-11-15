Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu açıklamalarda bulundu.
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