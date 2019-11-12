Trabzonspor şampiyonluğa mı gidiyor? Trabzonspor'un şampiyonluk şansı var mı?

Spor Ajansı'nda Setenay Cankat'ın konukları, Savaş Çorlu ve Ender Alkan, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını değerlendirdi! Çorlu ve Alkan, Trabzonspor'un, Süper Lig'deki performansını değerlendirerek şampiyonluk ihtimali ile ilgili yorumlarda bulundular.