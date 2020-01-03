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15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine ilişkin 70 sanığa müebbet hapis cezası!

03.01.2020 | 12:44

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin 2’si er, 70’i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 70 sanığa "Anayasa’yı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan 2 er hakkında cezaya yer olmadığına karar verdi.

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