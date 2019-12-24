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Asgari ücret 2020 zammı bu hafta belli olacak! Asgari Ücret ne kadar olacak?

24.12.2019 | 09:57

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının çalışana, vatandaşa neler getireceği merak konusu oldu. Asgari ücretin son toplantısının yapılıp yeni asgari ücretin bu hafta açıklanması beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, "Jestimizi yapıp, herkesi memnun edecek adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı. Süreç devam ederken 'asgari ücret zammı ne kadar olacak?' 2020 asgari ücret rakamı' sorgulamaları da internet üzerinden gerçekleşiyor. Peki 2020 asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek? A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı...

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