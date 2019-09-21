Başkan Erdoğan: "Artık şoför de sigara içemeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan sigara ve nargile kullanımıyla ilgili olarak: Ben yolda görüyorum, takside şoför araç kullanırken sigara görüyor. Ben bunları görünce uyarıyorum. Bundan sonra yazılı olarak da belirlenecek ve artık şoför de sigara kullanamayacak. Aracı kullanan da yolculuk eden de sigara kullanamayacak. Nargile ile ilgili de adımlar atacağız. Nargile sigaradan daha zararsızdır diyenler saflığa yatıyor. Nargile sigaradan daha zararlıdır" ifadelerini kullandı.