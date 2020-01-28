Web TV Türkiye Başkan Erdoğan Senegal'de

Başkan Erdoğan Senegal'de

28.01.2020 | 14:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu ziyareti kapsamında Senegal'e gitti. Başkan Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Senegal'de 05:05
Başkan Erdoğan Senegal'de 28.01.2020 | 14:18
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Toplamda 10 Bin konutluk uydu kent yapacağız 01:38
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Toplamda 10 Bin konutluk uydu kent yapacağız" 28.01.2020 | 13:06
Palandöken’de tatil yapan Ekrem İmamoğlu Harika bir yer keyfini çıkarın 01:28
Palandöken’de tatil yapan Ekrem İmamoğlu "Harika bir yer keyfini çıkarın" 28.01.2020 | 12:48
Bakanlardan son dakika açıklaması: Tüm köylerin çadır ihtiyacı karşılandı 38:23
Bakanlardan son dakika açıklaması: Tüm köylerin çadır ihtiyacı karşılandı 28.01.2020 | 12:18
Depremden hayvanları telef olan besicilere devlet desteği 04:07
Depremden hayvanları telef olan besicilere devlet desteği 28.01.2020 | 12:13
İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Salı 14:23
İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Salı) 28.01.2020 | 12:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 28 Ocak 2020 Salı 04:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (28 Ocak 2020 Salı) 28.01.2020 | 12:01
Elazığ’daki deprem yardımlarının arasından çıkan Türkiye’yi duygulandıran mektubun sahibi ortaya çıktı! 02:01
Elazığ’daki deprem yardımlarının arasından çıkan Türkiye’yi duygulandıran mektubun sahibi ortaya çıktı! 28.01.2020 | 11:45
Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu 00:44
Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu 28.01.2020 | 10:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama 12:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama 28.01.2020 | 10:19
Elazığ'daki depremde binaların kan donduran yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı! 03:09
Elazığ'daki depremde binaların kan donduran yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı! 28.01.2020 | 10:09
Elazığ'daki deprem sonrası JAK timlerinin Yüsra Bebek ve annesini kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:25
Elazığ'daki deprem sonrası JAK timlerinin Yüsra Bebek ve annesini kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı! 28.01.2020 | 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi 02:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi 28.01.2020 | 09:23
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması 10:17
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması 27.01.2020 | 22:41
Başkan Erdoğan Cezayir-Gambiya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı 05:49
Başkan Erdoğan Cezayir-Gambiya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı 27.01.2020 | 22:08
Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde 05:16
Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde 27.01.2020 | 21:41
Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da 'Libya' açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok 26:29
Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da 'Libya' açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok 27.01.2020 | 21:42
Dr. İshak Yılmaz Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik 04:19
Dr. İshak Yılmaz "Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik" 27.01.2020 | 17:22
Ayrı deprem, aynı acı! İşte depremin simge fotoğrafının hikayesi... 10:43
Ayrı deprem, aynı acı! İşte depremin simge fotoğrafının hikayesi... 27.01.2020 | 16:30
Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor 01:55
Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor 27.01.2020 | 16:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN