Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması

S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''S-400 anlaşmasından geri adım söz konusu değil, o iş bitti. Anlaşmamız temmuz itibariyle S-400'lerin bize teslimiydi. Bunu belki de öne çekecekler. S-400 bir savunma sistemidir. Taarruz sistemi değildir. Size herhangi bir taarruz varsa, S-400 hemen devreye girer ve sizi savunmaya alır. Güçlü bir menzili vardır. Bu noktada ödeme planları itibariyle Rusya Federasyonu bunu çok uygun şartlarda vermiştir. S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de ortak üretim söz konusu olacak. S-400'te de bir ortak üretim söz konusu olacak. ABD diyor ki "Sizin bizden alacağınız F-35 uçaklarına uyumlu değil.' diyor. Öyle bir şey teknik olarak da söz konusu değil. Biz bunun teknik çalışmalarını yaptık, böyle bir şey yok.'' ifadelerini kullanırken ''F-35'leri de er veya geç teslim alacağız'' dedi.