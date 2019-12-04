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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti

04.12.2019 | 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirve’de liderlere İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını takdim etti.

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