Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirve’de liderlere İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını takdim etti.