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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. John Bolton'un İsrail'deki skandal açıklamalarına çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK/YPG ile DEAŞ arasında bizim için bir fark yoktur. John Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Hiçbir zaman PKK/YPG benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Hangi milletten olursa olsun eğer terörist ise gereğini yaparız, hakkından geliriz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
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