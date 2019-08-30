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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı ve gündem ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil."

"İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı."

Erdoğan: "(Suriye'deki gelişmeler) BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız."

"20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."

"F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar
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