Hakan Şükür’den yeni taktik mi itiraf mı? "FETÖ beni dolandırdı, her şeyimi kaybettim"
Geçtiğimiz günlerde maddi sıkıntılar yaşadığı için Uber Taksici olduğunu açıklayan FETÖ’nün firari üyelerinden Hakan Şükür, kendisini FETÖ’nün mağdur ettiğini açıkladı. Türkiye’den kaçarak ABD’de FETÖ ile birlikte hareket eden Hakan Şükür “En güvendiğim insanlar tarafından dolandırıldım” dedi. Sosyal medyadan bazı FETÖ’cüler ise Hakan Şükür’e destek vererek “Bu kişi bizdendir diyerek kimseye inanmayın. Bu mağduriyeti binlerce kişi yaşadı” şeklinde uyarılarda bulundular. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise “biz çok mağduruz” videolarının FETÖ’nün yeni bir taktiği olduğuna dikkat çekiyor.
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