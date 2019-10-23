İşte terörden temizlenen Resulayn

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Resulayn'da terör unsurları ve tuzaklamalara karşı tarama, etkisiz hale getirme ve devriye görevleri devam ediyor. Öte yandan şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Türk askeri tarafından Türk bayrağı asıldı.