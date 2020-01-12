Tanıdık yüzler terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın oyununda buluştular!

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir tiyatro oyunu yazdı. O oyunu izleyenler arasındaki tanıdık isimler dikkat çekti. Terör tutuklusunun oyununu Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Pervin Buldan, Kadir İnanır en ön sırada izledi.