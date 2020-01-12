Tanıdık yüzler terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın oyununda buluştular!
Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir tiyatro oyunu yazdı. O oyunu izleyenler arasındaki tanıdık isimler dikkat çekti. Terör tutuklusunun oyununu Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Pervin Buldan, Kadir İnanır en ön sırada izledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
Tanıdık yüzler terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın oyununda buluştular! 12.01.2020 | 15:20
00:38
45:53
Devlet Bahçeli'den MHP İl Başkanları Kampı Toplantısı'nda önemli açıklamalar 12.01.2020 | 12:41
03:19
01:23
"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başladı 12.01.2020 | 10:50
01:06
Bugün neler oldu? (12.01.2020) 12.01.2020 | 09:56
03:20
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı 11.01.2020 | 22:38
13:55
Prof.Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'daki depremi değerlendirdi 11.01.2020 | 19:44
00:33
Tarihçi İlber Ortaylı’dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı 11.01.2020 | 19:04
04:30
İstanbul'daki korkutan depremde yaşanan panik anları kamerada! 11.01.2020 | 16:50
01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Michel görüşüyor 11.01.2020 | 16:04
01:40
İstanbul Başakşehir'de ölümden kaçış anı kamerada! 11.01.2020 | 15:53
05:47
CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi'den büyük skandal! Mağdur esnaftan açıklama... 11.01.2020 | 15:12
08:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması 11.01.2020 | 14:17
00:46
Mardin’de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başladı 11.01.2020 | 09:56
03:54
Yasin Aktay'dan Fatih Portakal'a sert sözler... "Türkiye'ye ihanettir..." 10.01.2020 | 21:17
02:13
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran türkü 10.01.2020 | 19:04
01:34
Türkiye'nin otomobili Dünya'ya tanıtılıyor 10.01.2020 | 16:50
02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı 10.01.2020 | 15:22
05:40
Güvenlik güçlerine teslim olan torununa 5 yıl sonra kavuştu 10.01.2020 | 15:20