18 Ekim cuma günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Diyarbakır ve Erzurum çevreleri ile Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece yarın sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.