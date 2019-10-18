18 Ekim cuma günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den hava durumu açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Diyarbakır ve Erzurum çevreleri ile Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece yarın sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
İzmir’de 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu 18.10.2019 | 10:28
00:21
Denizli'de sokak köpeğine sopalı işkence! 18.10.2019 | 10:21
04:38
00:35
Hatay İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 18.10.2019 | 09:46
01:13
02:14
ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye teşekkürü! 18.10.2019 | 09:33
00:49
01:10
Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler 17.10.2019 | 18:19
02:23
Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak 17.10.2019 | 18:19
03:01
JÖAK derin dalış eğitiminden acı haber 17.10.2019 | 18:19
01:56
Benzin istasyonunda alev alan otomobil paniğe neden oldu 17.10.2019 | 18:19
02:41
Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı 17.10.2019 | 18:19
02:10
Köy çocukları kamera ile böyle tanıştı 17.10.2019 | 18:19
03:02
06:20
Jiletle boğazı kesilen doktor için sendikadan basın açıklaması 17.10.2019 | 17:13
06:55
Elif'in Hemşirelik Hayalleri Yarım Kaldı 17.10.2019 | 16:19
03:43
00:43
İstanbul Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü 17.10.2019 | 15:11
02:34
Ataşehir'de 21 katlı inşaatta yangın paniği 17.10.2019 | 14:49
06:02
Eski eşinden doğan çocukların babası olmadığını öğrenince dünyası yıkıldı 17.10.2019 | 13:59