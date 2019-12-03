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Antalya'daki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

03.12.2019 | 21:15

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığı bildirilen Deniz Baş'ın, pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan sonra cinayeti üstlenen eşinin aksine, olayı gerçekleştiren kişinin bir erkek olduğu ve olaydan sonra polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş'ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Olayın ardından cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen Deniz Baş'ın ayrı yaşadığı eşi Merve N. B. polise teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Deniz Baş'ın kullandığı araç, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine kaldırıldı.
Olayı derinlemesine inceleyen ve çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan Manavgat Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayı üstelenen eşinin aksine, cinayetin bir erkek tarafından işlendiğini belirledi. Cinayetin Merve N.B.'nin amcasının oğlu olduğu iddia edilen Doğukan A. olduğunu belirleyen ekipler cinayet şüphelisini olaydan kısa bir sür sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin gönüne aracıyla gelen Deniz Baş'ın önce bekleyen eşiyle birşeyler konuştuğu, ardından biranda ortaya çıkan ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin, aracı adeta yaylım ateşine tuttuğu ve kontrolden çıkan aracın duvara çarptığı görüldü. Olayın ardından kısa süreli bir koşuşturmanın yaşandığı görülen görüntülerde Merve N.B'. nin zanlıdan aldığı tüfekle aracın etrafında bekleyip telefonla yaptığı konuşmalar da kayda girdi.

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