Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde “domuz gribi” şüphesi
Beylikdüzü’nde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölümü sebebinin domuz gribi olabileceği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların getirildiği hastanede görev yapan Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, domuz gribi tanısı için erken olduğunu söyleyerek, “Şuan için domuz gribi tanısı koymamız mümkün değil. Aslında grip enfeksiyonun bir çok çeşitleri var. Domuz gribi diyemiyoruz ancak bu konuda da gerekli araştırmalar yapılıyor" dedi.
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