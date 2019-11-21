Bursa'da apartman toplantısındaki baltalı kapıcı- yönetici kavgasında polis yaralandı!
Bursa'da, apartman toplantısında yönetici, kapıcı ve oğlunun balta ve bıçaklı saldırısına uğradı. Tarafları ayırmaya çalışan apartman sakinlerinden polis memuru Faruk B. (43), yaşanan arbede sırasında bıçak ve balta darbeleriyle yaralandı. Kapıcı ve oğlu gözaltına alındı.Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. 15 daireli apartmanın sakinlerince yapılan toplantıda, yönetici ve kapıcı N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine N.A. (51) ile oğlu Y.E.A. (25) , bıçak ve baltayla yöneticiye saldırdı. Apartman sakini olan polis memuru Faruk B., tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada yaşanan arbede sırasında Faruk B., yüzüne, karnına ve bacağına isabet eden balta ve bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Faruk B., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında N.A. ile oğlu Y.E.A. gözaltına alındı.
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