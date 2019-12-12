Çocuğu dolmuş şoförü hastaneye yetiştirdi

Olay Sakarya'da yaşandı. Annesiyle dolmuşa binen 4 yaşındaki erkek çocuğu aniden fenalaştı. Çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda bağırmaya başladı. Annenin sesini duyan dolmuş şoförü Samet Sarı hemen yolcuları indirdi, çocuğu hastaneye yetiştirdi.