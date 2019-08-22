Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ayşe Ekinci, 3 yıl önce çorba içerken sağ akciğerine kaçan kemik parçası yüzünden solunum sıkıntısı ve öksürük problemleri başladı. Ekinci, çeşitli hastanelere başvurmasına rağmen kemik parçası fark edilmedi. Doktorlar tarafından astım ve zatürre teşhisi konulan hasta, 3 yıldır onlarca ilaç kullanmasına rağmen şikayetlerinden kurtulamadı. Ekinci, 3 yılın sonunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine başvurdu. Göğüs Hastalıkları Bölümünden Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit tarafından yapılan tetkikler sonucunda Ekinci'nin sağ akciğerinde kemik parçasına rastlandı. Prof. Dr. Şenyiğit tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyon sonrası akciğerinden kemik parçası çıkarılan Ekinci, sağlığına kavuştu.



"3 yıldır teşhis konulamamıştı"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Bölümünden Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, hastanın 3 yıldır birçok hastaneye başvurduğunu fakat hiçbir şekilde olumlu sonuç alamadığını söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, "Hastamız Mardin Mazıdağı ilçesinden bize başvuran hasta, yaklaşık 3 yıldır sürekli öksürüyor, balgam çıkarıyor, kan tükürüyor ve nefes darlığı çekiyor. Birçok defa doktora başvuruyor ve hastaya astım, bazı doktorlar ise zatürre teşhisi konuluyor. İsmini hatırlayamadığı miktarda ilaç kullanıyor, antibiyotik ve nefes açıcılar. Fakat hasta bir türlü düzelmeyince bizim hastanemize başvurdu. Hastanemizde bu şikayetler üzerine akciğer filmi çekildi, akciğer filminde herhangi bir şey yoktu, bu bizde biraz kuşku oluşturdu, acaba normal akciğer filminde görülmeyen herhangi bir şey mi var diye. Tomografi çektirdik, hastanın sağ alt ciğer kısmını tıkayan, kemik tansiyelinde bir lezyon gördük. Daha sonra hastayı fiberoptik bronkoskopiye aldık. Bronkoskopide cisim büyüktü ve forsepsle çıkarılamadı, bunun üzerine hasta ameliyathanede Doç. Dr. Fatih Meteroğlu tarafından operasyona alındı. Bronkoskopide sağ alt yolu tıkayan, bir buçuk santim ebatlarından bir kemik parçası çıkartıldı. Kemik parçası çıkartıldıktan hemen sonra hasta kendini rahat hissetmeye başladı" dedi.



Uzun süreli öksürüğe dikkat

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, uzun süreli öksürük rahatsızlığı çeken hastaların solunum yollarının kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Şenyiğit, şöyle devam etti:

"Uzun süreli öksürüğü olan hastalarda, astım bronşiale teşhisi konulan veya pnömoni teşhisi konulup ta iyileşmeyen hastalarda, yabancı cisim var mı diye mutlaka araştırmak gerekir. Bu tür hastalarda çok uzun süreli hiç gereksiz hastaya zarar verilebilecek ilaçlar verilmektedir. Bu tür hastalarda yabancı cisim çıkartıldıktan sonra da hasta kendini rahat hissetmekte ve bir daha doktora başvurma ihtiyacı hissetmemekte."



"3 yıldır sürünüyorduk"

Hasta Ayşe Ekinci'nin eşi Mehmet Ekinci (60), 3 yıldır gitmedikleri hastane kalmadığını ve olumlu sonuç alamadıklarını söyledi. Mehmet Ekinci, "Ankara'da 2 defa yatış yaptık, kimi zatürre dedi kimi astım diyerek hiçbir şey yok dedi. Birçok müdahalelerde bulundular fakat başarılı olmadı, 3 yıldır eşim ile sürüne sürüne Diyarbakır'a geldik, tedavimizi gördük ve problemi yakaladık. Doktorlarımızdan memnunuz, çok mutluyuz" diye konuştu.