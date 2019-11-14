Depoyu Hint keneviri serasına dönüştürmüşler! İstanbul Narkotik’ten o depoya baskın
İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce bir depoya operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince, deponun adeta hint keneviri serasına dönüştürüldüğü görüldü. Operasyonda kilolarca hint keneviri ele geçirilirken bir şüpheli de yakalandı.
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