Web TV Yaşam Dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Dev yayın balığı görenleri şaşırttı

13.12.2019 | 18:16

Kastamonulu balıkçılar, Kızılırmak üzerinde geceleyin zıpkınla 2 metre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakalandı. Dev balık, kilosu 50 liradan satıldı.

Kastamonu'da balıkçılar, Kızılırmak üzerinde gece vakti zıpkınla yayın balığı yakaladı. Yakalanan dev yayın balığı balıkçılar tarafından tezgaha konuldu. 2 metre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığındaki yayın balığını görenler ise şaşkınlık yaşadı. Dev balık, kilogramı 50 liradan satıldı.

Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Muhammed Ali Elmacı, "Yayın balığını dün yakaladık, boyu 2 metre kilosu 40 kilogram. Gayet güzel ve çok dikkat çeken bir balık. Bu balığın tadı çok güzeldir, çok lezzetlidir. Tatlı su balığıdır. Bu balığı kuşbaşı şeklide doğrayıp güven yapıyorlar. Bu balığın kilosu 50 liradır. Biz bu balığı Kızılırmak üzerinde geceleyin zıpkınla yakaladık" dedi.

Daha önce bu büyüklükte bir kez daha balık gördüğünü söyleyen müşterilerden Ferdi Tabakoğlu ise, "Balık çok güzel, Yayın balığı zaten belli. Yayın balığı tutulabilecek en büyük balık. Bu balığı yakalanması da çok zordur. 40 kiloymuş maşallah, ben daha bir kere zıpkınla yakalanan bu büyüklükte bir balık daha görmüştüm" diye konuştu.

Yayın balığını inceleyen başka bir müşteri ise, "Ben hiç böyle bir balık görmemiştim, görüşünü balığı çok güzel" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:14
Dev yayın balığı görenleri şaşırttı 13.12.2019 | 18:16
03:36
108 yaşındaki Ali Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti 13.12.2019 | 18:16
02:46
Yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı 13.12.2019 | 18:16
00:21
Genç kızın bisiklet sürücüsü tarafından saldırıya uğradığı anlar kamerada 13.12.2019 | 18:16
00:19
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdı 13.12.2019 | 18:16
00:44
Kadıköyde uyuşturucu operasyonu kamerada 13.12.2019 | 16:46
03:38
Esenyurt'ta iki genci darp edip gasp eden 6 lise öğrencisi gözaltında 13.12.2019 | 16:29
02:34
Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu 13.12.2019 | 16:25
04:11
Bakan Albayrak'tan Kayseri'de esnafı ziyaret etti, tezgahın başına geçti 13.12.2019 | 16:25
08:36
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı 13.12.2019 | 15:39
05:48
Haklarında kayıp ilanı olan bir erkek ve bir kadın evde ölü olarak bulundu 13.12.2019 | 15:27
02:01
17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci 13.12.2019 | 16:09
03:30
Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı 13.12.2019 | 15:41
04:09
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, “Sevdiğime bir şey olmasın” diye feryat etti 13.12.2019 | 15:25
01:12
Çinli Lisha'yu neden öldürüldü? Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı 13.12.2019 | 15:33
07:00
Şişli’de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı 13.12.2019 | 13:46
00:49
Kahramanmaraş'ta özel bakım evinde skandal! Yaşlı insanların hali yürekleri sızlattı 13.12.2019 | 13:33
04:02
Kara sevdaya tutuldu, hiç evlenemedi...Kalbindeki aşk hiç mazide kalmadı 13.12.2019 | 12:03
02:51
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık ve uyuşturucuya geçit yok 13.12.2019 | 12:29
01:20
İstanbul Kadıköy'de kaza: 4 yaralı 13.12.2019 | 11:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN