Diyarbakır'da cani evlat dehşeti yaşattı! Uyuyan babasının boğazını kesti

Diyarbakır'da cani evlat, 49 yaşındaki babasını gece uyurken boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözü dönmüş evlat, cesedin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.