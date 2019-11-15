Web TV Yaşam Ekrem Kızıltaş, çirkin saldırıyı böyle yorumladı

Ekrem Kızıltaş, çirkin saldırıyı böyle yorumladı

15.11.2019 | 19:34

İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Genç kızlar neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadın ise yumruk attıktan sonra hakaretlerine devam etti. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Karaköy'de başörtülü kıza gerçekleştirilen saldırıyı A Haber'de yorumladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:49
Ekrem Kızıltaş, çirkin saldırıyı böyle yorumladı 15.11.2019 | 19:34
06:29
Kapüşonlu bal hırsızı kamerada 15.11.2019 | 18:09
04:20
Güvenlik kamerası görüntüsü her şeyi değiştirdi 15.11.2019 | 18:09
04:13
Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle inşa edilen cami ibadete açıldı 15.11.2019 | 18:09
02:29
Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı 15.11.2019 | 18:19
01:26
İnegöl'de iki kişi arasında çıkan masatlı kavga kamerada 15.11.2019 | 18:09
01:49
Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen kadın dehşeti yaşadı! 15.11.2019 | 17:16
01:00
Husumetlisi tarafından masatla darp edildiği anlar, böyle görüntülendi 15.11.2019 | 17:13
16:59
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan cinayet! Aile üyeleri stüdyoda birbirlerine saldırınca... (15 Kasım 2019 Cuma) 15.11.2019 | 15:48
01:27
Kasklı saldırgan amca ve yeğene kurşun yağdırdı 15.11.2019 | 16:37
00:46
Alkollü adam tramvay'da hamile kadına saldırdı 15.11.2019 | 16:36
01:43
İzmir'de bakıcı dehşeti! 15.11.2019 | 16:36
03:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan "Siyanür"' açıklaması! 15.11.2019 | 16:35
02:28
Pendik’te husumetli olduğu iddia edilen şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı 15.11.2019 | 16:25
00:54
İzmir'de boşanma kararını erik dalıyla kutladı 15.11.2019 | 15:51
00:14
Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı 15.11.2019 | 15:50
00:59
Sivas'ta binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi! 15.11.2019 | 15:42
01:59
Marmaray’da feci olay 15.11.2019 | 15:29
00:54
İzmir'de boşanan kadın adliye önünde göbek atarak 'Erik dalı' şovu yaptı! 15.11.2019 | 15:19
00:35
Skandal görüntülere soruşturma! İğrenç küfür ve hakaretlere sosyal medyadan tepki yağıyor... 15.11.2019 | 14:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN