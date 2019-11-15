Ekrem Kızıltaş, çirkin saldırıyı böyle yorumladı

İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Genç kızlar neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadın ise yumruk attıktan sonra hakaretlerine devam etti. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Karaköy'de başörtülü kıza gerçekleştirilen saldırıyı A Haber'de yorumladı.