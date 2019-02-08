Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Filistinli Siwar'ı ağabeyi boğarak öldürmüş

İzmit'te balkondan atlayarak intihar ettiği iddia edilen Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Filistin asıllı Siwar Keblaw'ın (20), ağabeyi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İsrail'den babası tarafından 'töre'den kaçırılarak İzmit'e getirildiği öğrenilen Siwar'ın, kendilerini bulan ağabeyinden kaçmak için balkondan atladığı, ancak ağabeyi ile babası tarafından karga tulumba eve geri taşınıp, cinayete kurban gittiği belirlendi. Genç kızın, ağabeyi ve babası tarafından eve taşındığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Filistinli Siwar'ı ağabeyi boğarak öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN