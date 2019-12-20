Hamile kadın alevler arasında mahsur kaldı

Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı. Mahallenin yüreğini ağzına getiren olay, saniye saniye kameraya yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokakta yaşandı. 5 katlı binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bir anda 5 katlı apartmanı sardı. Bu sırada binanın birinci katında oturan Azerbaycan uyruklu hamile bir kadın dumandan etkilenerek cama çıktı. Camdan ip sarkıtan vatandaşlar, hamile kadının ipi tutmasını sağladı. Bir süre camda yoğun dumana dayanmaya çalışan kadın, ardından ipi tutarak kendini boşluğa bıraktı. Ciddi bir yara almadan yere inen hamile kadın hastaneye kaldırıldı.