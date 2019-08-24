Hastanede cinnet...Doğum yapan eşini 7 yerinden bıçakladı

Anne yoğun bakıma alındı

Erkek bir çocuk dünyaya getiren ve kocasının bıçaklı saldırısıyla ağır yaralanan anne Güldane Y., aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı için eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan talihsiz annenin hastanede yaşam mücadelesi sürüyor. Çocuğunu kucağına alamadan eşinin acımasız saldırısına uğrayan annenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ablası olay anını anlattı

Eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y.'nin ablası Seda G., olay anını anlatarak, "Kardeşim şiddetli geçimsizlik yüzünden 6 ay önce annemin evine geldi. Bu sırada zaten eşiyle görüşmüyordu ve boşanma davası açmıştı. Dün de hastanede öğleden sonra doğum yaptı. Biz de eşine haber verelim istedik. Önce eşi annesiyle birlikte geldi. Bu sırada sıkıntı çıkarmadan gittiler. Akşam 11 sıralarında tekrar geldiler. Bu sırada olaylar kargaşaya, bağrış çağrışa dönüştü. Eşi kardeşimi tehdit etmeye başladı. Eşi, "Benden boşanırsan seni öldürürüm" dedi. Biz bu sırada bunu sakinleştirmeye çalıştırdık, ama şahıs daha da sinirlendi. Tam bu arada belindeki bıçağı çıkardı, bıçağı eliyle havadan kardeşimin göğsüne saplayacaktı. Ben bu esnada müdahale ettim. Ben tutmasaydım kardeşimi öldürecekti. Tutmama rağmen kardeşimi 7 yerinden bıçakladı. Kardeşimin 4 dişi kırıldı. Ben tutamadım artık, güvenlik görevlilerini çağırdım, polis çağırmalarını istedim. Bıçağı bırakmasını istedim. Bıçağı yere attı, ben bu adamı dışarı attım. Kardeşim ağır yaralandı. Şu an hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.