İnternetten satılan ürünler neden daha ucuz? Mağazada dene, internetten al dönemi!
Ayakkabı, mont, gömlek farketmeksizin giyim, elektronik ve benzeri ürünleri internetten aldığımız zaman ucuz, mağazadan aldığımızda ise daha pahalı peki bu farkın sebebi ne? İşte tüm detaylar...
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