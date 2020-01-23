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İnternetten satılan ürünler neden daha ucuz? Mağazada dene, internetten al dönemi!

23.01.2020 | 10:26

Ayakkabı, mont, gömlek farketmeksizin giyim, elektronik ve benzeri ürünleri internetten aldığımız zaman ucuz, mağazadan aldığımızda ise daha pahalı peki bu farkın sebebi ne? İşte tüm detaylar...

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