Web TV Yaşam İntihar girişiminde bulunan kadın kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine atladı

İntihar girişiminde bulunan kadın kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine atladı

19.10.2019 | 18:13

Zeytinburnu'nda iddialara göre psikolojik sorunları olan kadın evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayda kadın ve kadını aşağıda tutmaya çalışan adam ağır yaralandı.

Olay Zeytinbur Yeşiltepe Mahallesi 53 Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre Fulya B. (32), yaşadığı evin alt katındaki kuaförün sahibiyle sözlüydü ancak anlaşmazlık nedeniyle 3-4 gün önce ayrıldı. Sözlüsünden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan kadın, sinir krizi geçirerek 3'üncü kattaki evinin balkonundan kendini aşağıya attı. Kadının intihar girişiminde bulunacağı anlayan İbrahim Türkeli (39) genç kadını aşağıda tutmaya çalıştı. Bu sırada balkondan atlayan kadın, kendisini tutmaya çalışan Türkeli'nin üzerine düştü.

"ARKADAŞ TUTMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI"
Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın ve İbrahim Türkeli'nin tedavileri sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anına tanık olduğunu ifade eden Osman Çakılcı, "Hastaneye götürdüler. Biz o kadarını gördük. Birden atladı, bir şey yapamadık. Arkadaş tutmaya çalışırken yaralandı" ifadelerini kullandı.

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