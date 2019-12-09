İzmit'te halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Dehşet anları kamerada
İzmit'te korkunç bir kaza gerçekleştiği bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre; halk otobüsünün devrildiği kazada, yaklaşık 20 yaralı var.
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