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JAK'ın hayat kurtaran kuyu tekniği nedir? JAK Timi depremzedeleri nasıl kurtardı?

27.01.2020 | 17:34

Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından çalışmalar bölgede devam ediyor. Sürsürü mahallesindeki Dilek Apartmanı'nda devam eden çalışmalarda enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Bununla birlikte enkaz altında kalan son kişiye de ulaşılmış oldu. Deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timinin kullandığı kuyu ve galeri metodu kayıpları minimuma indirdi. Yüsra ve annesi de JAK Timinin çalışmaları ile kurtarıldı. Peki JAK Timi depremzedeleri nasıl kurtardı? Hayat kurtaran kuyu tekniği nedir? Tabur Komutanı Burak Özer, A Haber canlı yayınında anlattı.

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