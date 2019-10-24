Kırık şemsiyesi ile polis motosikletini yağmurdan koruyan küçük kız bakın o anları nasıl anlattı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen ilkokul öğrencisine şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye edildi.
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