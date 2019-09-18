Lise öğrencisi okulun 3'üncü katından atladı

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Emsal Sokak'ta bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 16 yaşındaki lise öğrencisi E.A., okulun 3. katından arka kısma bakan pencereden atladı. Öğrencinin atladığını görenlerin haberi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.