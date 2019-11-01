Meteoroloji'den son dakika (1 Kasım 2019 Cuma) yoğun yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (1 Kasım 2019 Cuma) son dakika yaptığı tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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