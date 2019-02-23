Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Kar yağışı 15:00'dan sonra kar etkisini arttıracak!

Meteoroloji'den yapılan son dakika kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şiddetli bir rüzgar ile birlikte etkisini gösteren kar yağışı özellikle şehrin batı kesimlerinde Avrupa Yakası'nda yağıyor. Anadolu Yakası'nın yüksek rakımlı ilçelerinde de kar yağmaya başladı. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyordu. Ancak uzmanların uyarısına göre saat 15:00'dan sonra havanın daha soğuyarak karın etkisini arttıracağı söyleniyor. Olumsuz hava koşullarına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için teyakkuz haline geçmiş durumda.