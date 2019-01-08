Motordan fırlayan davetsiz misafir korkuttu

Düzce’de kışlık bakım için oto tamirhanesine getirilen ticari aracın motorundan fırlayan fare, tamirhane çalışanlarını korkuttu. Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nde Yakup Keskin’e ait oto yağ bakım tamirhanesine kışlık bakım için getirilen hafif ticari aracın motor kapağını açan Yakup Keskin, aracın radyatörüne antifriz koyacağı esnada aracın motor kısmında ısınmaya çalışan bir fare aniden fırlayarak dükkanın içine girdi. Fareyi görünce paniğe kapılan Yakup Keskin ile araç sahibi ve tamirhane çalışanları, fareyi yakalamak için tamirhanenin çeşitli yerlerine fare kapanları koydular.