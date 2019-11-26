Rabia Naz'ın babaannesinden Şaban Vatan'a tedbir kararı!
Giresun'da 11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Rabia'nın babaannesi, torununun ölümüyle ilgili oğlundan tehdit aldığını öne sürdü. Savcılık, baba Şaban Vatan'ın Rabia'nın babaannesine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.
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