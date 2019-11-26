Web TV Yaşam Rabia Naz'ın babaannesinden Şaban Vatan'a tedbir kararı!

Rabia Naz'ın babaannesinden Şaban Vatan'a tedbir kararı!

26.11.2019 | 15:54

Giresun'da 11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Rabia'nın babaannesi, torununun ölümüyle ilgili oğlundan tehdit aldığını öne sürdü. Savcılık, baba Şaban Vatan'ın Rabia'nın babaannesine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

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