Sağlık Bakanlığı’ndan trans yağ teklifi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca trans yağların yasaklanması için teklifin hazır olduğunu ve yakın zamanda meclise gireceği bilgisini verdi. Diyetisyen Tuğçe Ergen trans yağın zararlarını A Haber’ e değerlendirdi. Ergen, trans yağın en çok restoranlardaki kızarmış ürünlerde ve marketlerdeki paketli gıdalarda bulunduğunu belirtti.

TRANS YAĞ KULLANIMI NEDEN AZALTILMALI?

Diyetisyen Tuğçe Ergen; "Yasa değişimi trans yağın azaltılması ile ilgili. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre trans yağın, günlük alınan enerjinin %1'inin altında olması gerekiyor. Bu yasa ile de %1'in altına çekilmeye çalışılıyor. Trans yağ birçok sağlık probleminin baş nedeni o yüzden bu çok doğru bir hamle. Trans yağlar kalp damarlarını tıkayarak trigliseridin yükselmesine neden olarak kalbi olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan kötü kolestrolün artışına neden olarak, iyi kolestrolün azalmasına sebep oluyor. En önemli noktalardan biri ise karaciğeri etkilemesi ve yağlanmaya sebep olmasıdır. Ek olarak kadınlarda kısırlığa neden olurken, gençlerde obeziteye de sebep olduğunu biliyoruz. Obeziteyi tetiklemesi beraberinde şeker hastalığını da getiriyor." şeklinde konuştu.

Spor yaparken, bir taraftan trans yağ içerikli gıdaları tüketmenin de zararlı olduğunu belirten Ergen; "Özellikle aileler büyüme, gelişme çağındaki çocuklara paketli ürünleri sınırlandırırsa çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle fast food çocukluk çağındaki obeziteyi büyük oranda etkiliyor. Bu yüzden restoran tercihinde buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evde kızartma yaparken kullanılan yağı 2. kez kullanmanız gerekir. Çünkü trans yağ doğal bir yağ değil, işlem görmüş ve 2. aşama ile hidrolize edilmiş katkılı bir yağ çeşididir. Bu yüzden birçok hastalığı beraberinde getirebiliyor." ifadelerini kullandı.